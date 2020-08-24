«Спартак» выиграл дерби без Кокорина

Тедеско: ещё до матча сказал Соболеву, что он способен решить исход игры

— Мы довольны результатом, а также тем, как прошла игра. Нам удалось её контролировать практически весь матч. Хотя в самом начале встречи было тяжело, когда соперник сумел забить буквально в первом же моменте. Всегда непросто отыгрываться и не сломаться психологически. Однако мы выдержали, наращивали темп, продолжали играть в свой футбол. Были отличные моменты ещё в первом тайме, в частности, у Джордана Ларссона . А во втором нам удалось воплотить игровое преимущество в голы. Правда, при счёте 1:1, когда нужно было больше контролировать мяч, играть более хладнокровно, мы излишне сваливались на длинные передачи, что было рискованно. Иногда мы теряли голову — и это повод для работы над ошибками, — сказал главный тренер «Спартака».

— Вы прежде часто подвергали критике работу судей. Как оцените работу арбитров в дерби?

— Не знаю, почему вы постоянно задаёте вопросы о судействе. Тем более, сегодня мы победили, была прекрасная игра… Про всю бригаду судей могу сказать только хорошее, они прекрасно отработали. Все было по делу, вежливо и спокойно. Единственный вопрос, который у меня возник, — почему к времени первого тайма добавили всего четыре минуты? Ведь как мне показалось, остановок было значительно больше: у игроков «Локомотива» были две серьёзные травмы, игроки подолгу лежали на поле. В остальном же — ни единой претензии.

— Вы не выпустили Александра Соболева в стартовом составе, потому что изначально видели в нём своеобразного джокера на концовку встречи?

— Соболев остался на скамейке запасных, потому что иногда нужно делать выбор. На сей раз выбор сделали в пользу скорости, поэтому с первых минут появился Зелимхан Бакаев . У нас есть пять игроков группы атаки, и все могут играть и в стартовом составе, и выходить на замену. А Соболеву я ещё до матча сказал, что он способен решить исход игры. Так и получилось. Он, выйдя на замену, забил победный мяч.

— В последних матчах «Спартак» прибавил в контроле мяча, стал более изобретательным в позиционном нападении. Вам нравится, как справляются с ролью опорных полузащитников Алекс Крал и Наиль Умяров

— Мы стараемся быть гибкими в игре, в использовании тактических схем. Но независимо от того, какую расстановку «Спартак» использует в центре, важно, как команда использует свободные зоны на половине поля соперника. Сейчас мы действительно стали увереннее действовать в середине поля. И более качественно и эффективно выходим из-под прессинга, который предлагает соперник.

— Что всё-таки с Александром Кокориным, который пропустил уже четыре матча «Спартака» в нынешнем сезоне? Когда ждать его появления на поле?

— Пока травма не позволяет ему тренироваться в полном объёме в общей группе. Мы все тоже расстроены этим фактом, потому что Кокорин нужен команде. Это опытный и высококлассный футболист. Так бывает: футболист приходит в команду, когда уже прошли предсезонные сборы, не проходит подготовку и сразу получает травму. Надеюсь, что после перерыва в чемпионате на игры сборных (то есть к середине сентября. — NEWS.ru) он будет в строю.

Николич: у соперника было больше энергии

— У нас были моменты завершить матч в свою пользу, но мы не забили, — был краток наставник «железнодорожников».

— Травмы лидеров «Локо» Дмитрия Баринова Алексея Миранчука в первом тайме не говорят ли о том, что вы дали команде чрезмерную физическую нагрузку?

— В трёх последних матчах ребята много бегали и играли хорошо. А что касается травм, просто так получилось. Будем смотреть, почему это произошло.

— Говорят, есть подозрение, что у Баринова разрыв крестообразной связки колена.

— Пока ничего не могу сказать. Но выглядела травма не очень хорошо. Но надо ждать результатов обследования — в понедельник Дмитрию сделают МРТ. В любом случае ребята должны чувствовать, что команда с ними. Мы вместе. Надеюсь, худшие опасения касательно травмы Баринова не подтвердятся.

— Против «Спартака» впервые за долгое время «Локомотив» сыграл в два нападающих. Как оцените действия связки форвардов Фёдор Смолов — Эдер?

— Я не комментирую игру своих футболистов по персоналиям. Разбираем её только на базе, в спокойной обстановке. Поздравляю «Спартак» с победой. У соперника было больше энергии, и когда во втором тайме стало ясно, что всё решит единственный гол, «красно-белые» лучше использовали свои моменты. Отсюда и результат.

Кокорин: перед каждым матчем планирую дебютировать за «Спартак»

Форвард «красно-белых» вновь наблюдал за игрой своей команды в качестве зрителя с из ложи «Открытие Арены», а после финального свистка ответил на несколько вопросов журналистов.

— Когда сможете выйти на поле и дебютировать в составе «Спартака»?

— Тяжело сказать. Перед каждым матчем это планирую. Вот и перед дерби с «Локо» то же самое было. Но не стали рисковать.

— Что за травма у вас? Уже пошли разговоры, что здесь что-то нечисто, что дело вовсе не в повреждении…

— Нет, травма как травма — ничего страшного. У меня был плановый медосмотр в «Спартаке», почувствовал спазм в икроножной мышце — оказалось, повреждение. Как сказали, оно лечится две-три недели.

— Это тот случай, когда лучше подождать, чем рисковать?

— Мы так же думаем, потому что риск усугубить травму большой.

— В «Спартаке» знали об этом повреждении, когда подписывали с вами контракт?

— Я его получил уже здесь.

— А слухи про интерес к вам со стороны итальянской «Ромы» и вероятность вашего перехода в римский клуб как прокомментируете?

— Не хотел бы об этом говорить. Я сосредоточен на «Спартаке». Как видите, команда и без меня хорошо справляется, но самому уже хочется поскорее выйти на поле.

— Тренируетесь в общей группе?

— Начал тренироваться, но дополнительно что-то ещё индивидуально делаю. И в следующем матче могу как сыграть, так и не сыграть.

— «Сочи», из которого вы перешли в «Спартак», после четырёх туров тоже набрал восемь очков и делит с «красно-белыми» второе место в таблице чемпионата…

— Молодцы. Не скажу, что прямо постоянно успеваю за ними следить, потому что все мысли о собственном восстановлении. Но, конечно, рад за свою бывшую команду.