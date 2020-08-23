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«Барселона» хочет продать Ракитича и Суареса, Месси может уйти в «Юве» 

Газета.Ru и ещё 13 23 августа 2020
Месси сватают к Роналду: большая распрдажа «Барселоны»
Фото: Газета.Ru
Перед новым сезоном в «Барселоне» грядут серьезные кадровые изменения. По информации испанских СМИ, в клубе уже определились с футболистами, продажа которых является приоритетной задачей. Некоторые менеджеры сине-гранатовых в том числе не против ухода Лионеля Месси.
Нынешний сезон для всего футбольного мира сложился весьма сложно и проблематично, но «Барселона» является, пожалуй, одним из главных клубов, где прошедший соревновательный год хотят просто-напросто забыть, вычеркнуть из своей истории навсегда. Затянувшийся кризис при Эрнесто Вальверде, проигранный Суперкубок Испании и последующее за этим увольнение 56-летнего специалиста, провал в Кубке страны, фиаско в борьбе за золотые медали Примеры, которые в итоге достались мадридскому «Реалу»… На все это можно было бы закрыть глаза, добейся «Барса» триумфа в Лиге чемпионов, но не судьба. Причем страшное поражение от «Баварии» в четвертьфинале (2:8) стало лишь жирной утвердительной точкой, сигнализирующей о необходимости перемен в клубе. Об этом уже открыто говорят и сами футболисты.
Одно из главных изменений в стане сине-гранатовых уже произошло: новым главным тренером стал Рональд Куман. Является ли это решением проблем при нынешнем руководстве «Барсы», и повлияет ли приход нидерландского специалиста хоть на что-нибудь — это уже отдельная тема для дискуссий, которые и без того ведутся регулярно. Если же отвлечься от этого, то гораздо интереснее наблюдать за тем, с чего именно начнет свою работу Куман. И, похоже, человек, который принес «Барселоне» первый в ее истории Кубок европейских чемпионов, готов считаться даже с авторитетными людьми в команде.
Как утверждает известная испанская газета Marca, сине-гранатовые обозначили минимум две фамилии, которых в команде на следующий сезон видеть не собираются — Иван Ракитич и Луис Суарес. Их «Барса», по информации источника, поставила в приоритетный список обязательной продажи.
Хорватский полузащитник уже достаточно давно потерял статус игрока основного состава. Это, конечно, самого 32-летнего хавбека не устраивает. Как сообщают испанские СМИ, Ракитич уже даже присмотрел себе новый клуб. Точнее будет сказать, что старый, ведь хорват планирует вернуться в «Севилью», откуда он ушел в «Барселону» в 2014 году. Сине-гранатовые и без того особо не удерживали опытного полузащитника, а после его недавнего перфоманса, похоже, окончательно решили расстаться с ним. Накануне андалузцы обыграли миланский «Интер» в финале Лиги Европы и завоевали свой очередной, шестой титул второго по значимости клубного турнира континента. Ракитич, который в сезоне-2013/14 тоже поднимал над своей головой этот Кубок в форме «Севильи», вышел на связь с ведущим одного из телеканалов страны и в прямом эфире одетым прыгнул в бассейн и принялся праздновать очередную победу своего бывшего клуба. В «Барселоне», еще не отошедшей от мюнхенской оплеухи, такое поведение не оценили.
Что касается Суареса, то возраст дает о себе знать. 33-летний уругвайский нападающий заметно сдал в последнее время, и в клубе считают, что лучше расстаться с ним сейчас, пока можно выручить хоть какие-то деньги (а с ними после пандемии коронавируса и последовавшего экономического кризиса у каталонцев особые трудности). Главным претендентом на Луиса называется амстердамский «Аякс», где уругваец уже ранее выступал. Причем сумма трансфера оценивается в какие-то €15 млн Довольно сложно представить себе такой низкий ценник на футболиста, которого еще несколько лет назад «Барселона» выкупила у «Ливерпуля» более чем за €80 млн Впрочем, сине-гранатовые могут задействовать Суареса и как актив: каталонский клуб хочет приобрести у «Аякса» Дони ван де Бека. Хавбек оценивается в €45-50 млн, и если в эту сделку удастся включить Луиса Суареса, то «Барса» формально сможет сэкономить, заплатив не более €20 млн Но этому может помешать «Ювентус», который также не против переманить в свои ряды возрастного уругвайца.
К слову, о туринском клубе. По данным Corriere dello Sport, «бьянконери» готовятся провернуть сумасшедшую сделку, которая до этого, кажется, была реальна только в игровых футбольных симуляторах. Как утверждает источник,
В данный момент подобное развитие событий выглядит очень даже реальным, ведь, как сообщает RAC1, капитан «Барселоны» в ходе беседы с Куманом выразил свое желание покинуть каталонский клуб. А уж тот факт, что данная информация просочилась в СМИ, только еще больше разочаровала и разозлила аргентинца, сподвигнув его на серьезные перемены в своей карьере, которую он пока что посвятил только сине-гранатовым.

«Мне нужно удостовериться в том, что он чувствует себя важным. Он должен закончить карьеру здесь, потому что он — это «Барселона», а «Барселона» — это Месси», — говорил Куман в одном из интервью в качестве нового главного тренера «Барсы».

Но, похоже, аргентинский нападающий готов с этим утверждением поспорить. Помимо «Юве» за этой ситуацией пристально наблюдают и «ПСЖ» с «Интером», которые готовы заполучить Лионеля, чей контракт с «Барселоной» истекает уже в июле 2021 года.
Важно и то, что сине-гранатовые даже готовы расстаться со своим лидером. По крайней мере, источники в ESPN утверждают, что некоторые менеджеры «Барсы» совсем не против продажи Месси, который авторитетным порталом Transfermarkt оценивается в €112 млн Пока на аргентинца есть большой спрос, клуб может выручить за него отличные средства, чтобы затем направить их в строительство новой команды для Кумана.
Впрочем, в Mundo Deportivo наоборот сообщают, что Лионеля руководство клуба этим летом продавать не намерено, равно как и вообще рассматривать какие-либо предложения.
Так или иначе, нынешнее межсезонье по отношению к каталонцам обещает быть весьма занимательным и интересным. Даже намного интереснее, чем когда-либо.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Иван Ракитич , Лионель Месси , Луис Суарес , Рональд Куман , Реал
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