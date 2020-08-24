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Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов 

Чемпионат.com и ещё 1 2 часа назад
Мбаппе высказался о поражении в финале Лиги чемпионов
Фото: Reuters
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов с «Баварией».

«Разочарованы, что не смогли закончить этот год с лучшими наградами, но жизнь устроена именно так. Мы боролись изо всех сил. Поздравления «Баварии». И большое спасибо за вашу поддержку», — написал Мбаппе в своём «твиттере».

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
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