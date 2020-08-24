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Кикнадзе порассуждал на тему ухода Алексея Миранчука 

Газета.Ru 2 часа назад
Кикнадзе порассуждал на тему ухода Миранчука
Фото: РИА Новости
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе порассуждал на тему ухода полузащитника Алексея Миранчука в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, всем заинтересованным сторонам предстоит найти правильное решение, которое пойдет на пользу как игроку, так и клубу.
Функционер заявил, что после ухода 24-летнего хавбека "железнодорожники" серьезно потеряли в качестве игры, из-за чего не смогли довести матч до победы.

"Это очень серьезная тема для разговоров. Не отпускать — неправильно, а отпускать — тоже", — сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал победу своей команды в Лиге чемпионов.
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