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Драка с последствиями: капитана «МЮ» могут лишить места в сборной 

Газета.Ru и ещё 6 11 часов назад
Магуайра могут лишить места в сборной Англии
Фото: Reuters
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может лишиться места в сборной Англии из-за задержания в Греции. На футболиста «красных дьяволов» завели уголовное дело по факту драки с полицейским и попытки подкупа. Источники утверждают, что игрок защищал свою сестру.
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр попал в неприятную ситуацию.
Инцидент произошел ранним утром 21 августа. Магуайр, находясь в отпуске в Греции, был задержан сотрудниками правоохранительных органов возле одного из баров Миконоса. По информации греческого издания ProtoThema, наряд полиции был вызван на место происшествия по факту драки. Когда полицейские прибыли, компания, в которой был футболист, начала атаковать служителей правопорядка. В результате конфликта Магуайр и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок.
Согласно отчету полиции, Магуайр с друзьями даже после задержания продолжили оскорблять и провоцировать правоохранителей.
В «Манчестер Юнайтед» в свою очередь сообщили, что клуб осведомлен о задержании их футболиста на территории Греции.

«Клуб в курсе произошедшего инцидента с участием Магуайра. Мы связались с Харри, он полноценно сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы воздержимся от дальнейших комментариев», — сказано в официальном пресс-релизе «МЮ», опубликованном Sky Sports.

Тем не менее информация о предполагаемом сотрудничестве 27-летнего спортсмена с греческими властями разнится. В результате конфликта в отношении Магуайра и двух других задержанных было возбуждено уголовное дело. Им вменяются обвинения по эпизодическим преступлениям, связанным с насилием в адрес должностных лиц (работников суда): как уточняется в заявлении полиции Миконоса, оказавшемся в распоряжении BBC RM Sport, речь идет о неповиновении полиции, нанесении телесных повреждений и попытке подкупа сотрудника при исполнении.
Адвокат Магуайра Константинос Даривас уже выступил с заявлением о том, что игрок полностью отрицает обвинения.
Судебное слушание по делу капитана «Манчестер Юнайтед» было отложено до 25 августа. При этом всех троих обвиняемых освободили из-под стражи в здании суда и сообщили, что они не будут обязаны очно присутствовать на следующем разбирательстве. Им также было позволено вернуться в Великобританию. Как сообщил Sky Sports, после оглашения соответствующего решения Магуайр покинул здание суда в фургоне без опознавательных знаков и отказался от каких-либо комментарием относительно случившегося. На судебном разбирательстве, которое состоится во вторника, ожидается, что Магуайра будет представлять его адвокат.
Позднее таблоид The Sun опубликовал подробности инцидента, который предвещал конфликт компании футболиста с полицейскими. Так, по данным источника, драка в баре произошла из-за сестры Магуйара. Когда англичане проводили время в заведении, сестре игрока начал оказывать знаки внимания албанский бизнесмен. Девушка не ответила взаимностью на ухаживания, чем вызвала гнев мужчины: в материале говорится о том, что он ударил сестру Магуйара металлическим предметом по руке.
После этого в ситуацию вмешался сам игрок. Он принялся защищать сестру, что стало причиной массовой потасовки в баре. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях:
Произошедшее может обернуться для Магуайра серьезными последствиями. В Англии чрезвычайно серьезно относятся к моральному облику футболистов, чье поведение может бросать тень на команду, за которую они выступают. В связи с этим клубы зачастую, когда происходят подобные ситуации, вынуждены применять дисциплинарные и финансовые взыскания в отношении игроков. Так, например, болельщики «красных дьяволов» уже активно требуют, чтобы Магуйар был лишен капитанской повязки.
Однако и тем все вряд ли ограничится для защитника. Daily Mail пишет о том, что теперь под вопрос находится также будущее Магуайра в национальной команде. Футбольная Ассоциация Англии в ближайшее время проведет совещание по вопросу о возможности приглашения игрока в состав сборной после скандала в Греции с его участием. Предполагается, что главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт перед тем, как огласить состав на ближайшие матчи команды, свяжется и обсудит с Магуайром случившееся.
Может повлиять на окончательное решение Саутгейта и тот факт, что он ранее и так планировал существенно ограничить участие защитника в предстоящих матчах Лиги наций. Это было вызвано тем, что Магуайр за весь прошлый сезон не пропустил ни одной встречи и провел на поле среди всех игроков наибольшее количество времени — 5502 минут.
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Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Статьи , Харри Магуайр , Гарет Саутгейт , Манчестер Юнайтед , МВД , Daily Mail
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