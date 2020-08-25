Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Андреа Пирло: Игуаин покинет «Ювентус» этим летом 

Советский спорт и ещё 13 25 августа 2020
Игуаин покинет «Ювентус» этим летом
Фото: Reuters
Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года.
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет итальянский клуб этим летом.
Об этом сообщил новый главный тренер туринцев Андреа Пирло.

«Мы поговорили с Гонсало и решили, что он покинет команду этим летом. Руководство готово его отпустить», — цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний нападающий провел за клуб 44 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
Вместе с «Юве» аргентинец выигрывал чемпионат и Кубок Италии.
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
Советский спорт: последние новости
Нобель Арустамян: Соболев позвонил Дзюбе – конфликт между ними исчерпан Нобель Арустамян: Соболев позвонил Дзюбе – конфликт между ними исчерпан «Барселоне» было предложено подписать Мане на замену Месси «Барселоне» было предложено подписать Мане на замену Месси Куман надеется сохранить Альбу в «Барселоне» Куман надеется сохранить Альбу в «Барселоне»
Футбол , Гонсало Игуаин , Андреа Пирло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси предложили необычный контракт
Месси предложили необычный контракт
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Загитова провалила ЕГЭ
Загитова провалила ЕГЭ
Роналду ударил одноклубника во время тренировки
Роналду ударил одноклубника во время тренировки
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
00:49
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение