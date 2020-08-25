Игуаин покинет «Ювентус» этим летом

Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года.
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет итальянский клуб этим летом.
Об этом сообщил новый главный тренер туринцев Андреа Пирло.
«Мы поговорили с Гонсало и решили, что он покинет команду этим летом. Руководство готово его отпустить», — цитирует итальянца Football Italia.
Напомним, Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний нападающий провел за клуб 44 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
Вместе с «Юве» аргентинец выигрывал чемпионат и Кубок Италии.