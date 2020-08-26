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СМИ: Месси не перейдет в «ПСЖ» 

Газета.Ru и ещё 80 19 часов назад
СМИ: Месси не перейдет в «ПСЖ»
Фото: Reuters
Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси не перейдет в парижский "ПСЖ", сообщает Marca.
Отмечается, что парижане не планируют дорогих покупок. Команда нуждается в новых защитниках и игроках средней линии поля.
Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Ранее Рио Фердинанд сообщил о том, что лондонский "Челси" заинтересован в услугах Месси.
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Футбол , Лионель Месси
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