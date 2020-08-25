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«Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку 

Евро-футбол.Ру и ещё 14 25 августа 2020
«Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку
Фото: РИА Новости
«Аталанта» не оставляет попыток заполучить лидера «Локомотива» Алексея Миранчука.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, итальянский клуб сделал новое предложение по российскому футболисту. «Аталанта» ожидает получить ответ от «Локомотива» в ближайшие часы. В Миранчуке заинтересован лично главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.
В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в пяти матчах «Локомотива», забил два гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт с «железнодорожниками» истекает в конце нынешнего сезона.
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Футбол , Алексей Миранчук , Локомотив
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