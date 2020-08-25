«Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку 

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, итальянский клуб сделал новое предложение по российскому футболисту. «Аталанта» ожидает получить ответ от «Локомотива» в ближайшие часы. В Миранчуке заинтересован лично главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в пяти матчах «Локомотива», забил два гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт с «железнодорожниками» истекает в конце нынешнего сезона.