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«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом» 

Чемпионат.com и ещё 3 25 августа 2020
«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»
Фото: РИА Новости
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему судьи на линиях Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владимир Миневич (Смоленск).
Счёт был открыт в первом тайме — на 30-й минуте автором забитого мяча стал Камран Алиев. Тульский клуб восстановил равновесие на 76-й минуте, отличился Эванс Кангва, которому ассистировал Владислав Пантелеев.
«Арсенал», набрав пять очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (2) — на 15-м месте.
В 6-м туре «Арсенал» на выезде встретится со «Спартаком». «Химки» дома сыграют с «Ротором». Матчи состоятся 29 августа.
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Футбол , Николай Волошин , Владислав Пантелеев , Спартак
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