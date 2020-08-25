«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом» 

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В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему судьи на линиях Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владимир Миневич (Смоленск).

Счёт был открыт в первом тайме — на 30-й минуте автором забитого мяча стал Камран Алиев. Тульский клуб восстановил равновесие на 76-й минуте, отличился Эванс Кангва, которому ассистировал Владислав Пантелеев

«Арсенал», набрав пять очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (2) — на 15-м месте.