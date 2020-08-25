Отец Кузяева: Далер в форме и готов играть 

«Отреагировали нормально на вызов в сборную. Далер в форме и готов играть. Он всё понимает и постоянно готовится. Мы благодарны Станиславу Саламовичу, что он верит в нашего сына и вызывает в национальную сборную. Далер старается оправдать это доверие, когда его вызывают под знамёна сборной. Одно время сын тренировался с «Зенитом», а теперь поддерживает форму с индивидуальным тренером. Он в хорошем тренинге сейчас. В моральном плане всё тоже нормально, никаких проблем нет», — цитирует Кузяев-старшего «ВсёПроСпорт».