Соболев: прямого конфликта с Дзюбой у нас нет

«Я расстроился, что меня не вызывали в сборную. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре и всё остаётся на поле. После травмы Луценко контактов не было, я желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов», — сказал Соболев «Чемпионату».

Конфликт между футболистами произошёл во время полуфинального матча Кубка России. Между Соболевым и Дзюбой возникла перепалка, которая затем продолжилась в прессе.

Ранее Тедеско заявил, что не ему судить о невызове Соболева в сборную России.