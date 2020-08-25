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Месси покидает «Барселону» 

Павел Тиунов и ещё 15 25 августа 2020
Месси покидает «Барселону»
Фото: Reuters
Звезда мирового футбола аргентинец Лионель Месси решил не продлевать контракт с испанским клубом «Барселона», за который выступает с 2003 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Действие договора заканчивается в 2021 году.
О судьбоносном решении футболиста СМИ стало известно со слов источника в команде. Отмечается, что причиной ухода Месси из «Браселоны» могут стать неудачи, преследующие клуб на протяжении последнего времени: в частности, аргентинец выразил негодование по поводу проигрыша «Баварии» в четвертьфинале Лиг чемпионов со счетом 8:2, а также по поводу поражения «Оссасуне» в рамках национального чемпионата Испании. Руководство клуба, комментируя ситуацию, уже допустило, что Мессии действительно покинет клуб, если не удастся его заинтересовать.
Почему Месси захотел покинуть "Барселону"?
Между тем спортивные аналитики гадают, куда может уйти аргентинец, если все же решит покинуть «Барселону». Среди возможных вариантов называют итальянский «Интер», английский «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен», один из аргентинских клубов и даже московский «Локомотив».
Между тем спортивные аналитики гадают, куда может уйти аргентинец, если все же решит покинуть «Барселону». Среди возможных вариантов называют итальянский «Интер», английский «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен», один из аргентинских клубов и даже московский «Локомотив».
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
Комментарии 17
Футбол , Лионель Месси , Локомотив , Lenta.ru , Reuters
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