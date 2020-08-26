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Названы главные претенденты на Месси 

Lenta.ru и ещё 39 5 часов назад
Названы клубы, претендующие на форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который решил покинуть команду. Об этом сообщает Sport.es.
В переходе футболиста заинтересован английский «Манчестер Сити», который возглавляет хорошо знакомый аргентинцу по работе с каталонцами Хосеп Гвардиола. Не против подписать контракт с форвардом и главный соперник «горожан» — «Манчестер Юнайтед».
Помимо английских команд, Месси интересуются французский ПСЖ и миланский «Интер». У обеих команд очень богатые владельцы, которые могут позволить себе трансфер игрока такого уровня.
25 августа Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть клуб, в команде подтвердили эту информацию.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. 33-летний аргентинец десять раз становился чемпионом Испании вместе с каталонцами. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
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Футбол , Видео , Лионель Месси , Манчестер Юнайтед
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