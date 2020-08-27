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У стадиона «Барселоны» начались протесты из-за ухода Месси 

Lenta.ru и ещё 7 6 часов назад
У стадиона «Барселоны» начались протесты из-за Месси
Фото: Reuters
Фанаты каталонской «Барселоны» протестуют у ворот стадиона «Ноу Камп» из-за грядущего ухода аргентинского нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает The Sun.
Толпа болельщиков недовольна действиями руководства. Среди их требований — сохранение 33-летнего Месси в составе, а также отставка действующего президента клуба Жозепа Бартомеу.
25 августа Месси уведомил руководство «Барселоны», что не намерен оставаться в клубе. Позже стало известно, что аргентинец склоняется к уходу в английский «Манчестер Сити».
Форвард приблизился к уходу из «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира сине-гранатовые со счетом 2:8 уступили мюнхенской «Баварии».
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
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Футбол , Лионель Месси
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