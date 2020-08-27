УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков Лиги Европы по итогам сезона-2019/20.

Список опубликован в Twitter-аккаунте УЕФА.

Победителем минувшей Лиги Европы стала «Севилья», которая в финале обыграла «Интер» со счётом 3:2. Для испанского коллектива это шестая победа в турнире в истории.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов собрал рекордную аудиторию на «Матч ТВ».