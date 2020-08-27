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УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы 

RT на русском и ещё 5 6 часов назад
УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков Лиги Европы по итогам сезона-2019/20.
Список опубликован в Twitter-аккаунте УЕФА.
Вратари: Самир Ханданович («Интер»), Яссин Буну («Севилья»), Ингвар Йонссон («Копенгаген»).
Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде (все — «Севилья»), Стефан де Врей («Интер»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хаверц («Байер»), Тайсон («Шахтёр»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Фабиан Фрай («Базель»).
Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг (все — «Севилья»).
Победителем минувшей Лиги Европы стала «Севилья», которая в финале обыграла «Интер» со счётом 3:2. Для испанского коллектива это шестая победа в турнире в истории.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов собрал рекордную аудиторию на «Матч ТВ».
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Комментарии
Футбол , Фабиан Фрай , Самир Ханданович , Лукас Окампос , Маркус Рашфорд , Конор Коди , Ингвар Йонссон , Марцело Брозович , Жюль Кунде , Серхио Регилон , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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