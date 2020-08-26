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Месси предложили необычный контракт 

Павел Тиунов 22 часа назад
Месси предложили необычный контракт
Фото: Reuters
Звезду мирового футбола аргентинцу Лионеля Месси, который намеревается покинуть испанскую «Барселону», позвали поиграть за английский клуб «Манчестер Сити», сообщает телеканал ESPN. Руководство клуба предложило спортсмену подписать долгосрочный контракт. После его окончания Месси придется перейти в клуб «Нью-Йорк Сити».
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ со ссылкой на источник в «Барселоне» распространили информацию о том, что Месси якобы решил не продлевать с «Барселоной» контракт, который заканчивается в 2021 году. В основе такого намерения лежит провал испанского клуба в Лиге чемпионов: в четвертьфинале турнира испанцы разгромно проиграли «Баварии» со счетом 8:2. Кроме того Месси выразил негодование поражением «Оссасуне» в рамках национального чемпионата Испании.
Звезде футбола, который в скором времени уже может стать свободным агентом, уже посыпались предложения. Одними из первых на связь со спортсменом вышли руководители английского клуба «Манчестер Сити». Она предложили Месси подписать трехлетний контракт. Журналисты подчеркивают, что итоговый договор может содержать в себе дополнительный пункт: после окончания действия контракта Месси должен будет перейти в американский футбольный клуб «Нью-Йорк Сити».
После того, как стало известно о возможном уходе Месси из «Барселоны», российские спортивные аналитики предположили, что аргентинец может перейти также в итальянский «Интер», французский «Пари Сен-Жермен», один из аргентинских клубов и даже московский «Локомотив».
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
Комментарии 4
Футбол , Лионель Месси , Локомотив
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