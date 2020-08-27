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Тиаго Силва заключил контракт с «Челси» 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Тиаго Силва заключил контракт с «Челси»
Фото: Reuters
Бразильский защитник Тиаго Силва заключил контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний южноамериканец договорился о трудовом договоре, составленном по схеме "1+1".
В ближайшее время "синие" также официально объявят о трансфере молодого атакующего полузащитника леверкузенского "Байера-04" Кая Хаверца и экс-защитника "Ниццы" Маланга Сарра.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Англии Гарри Магуайр останется капитаном "Манчестер Юнайтед".
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Футбол , Премьер-лига , Тиаго Силва , Гарри Магуайр , Манчестер Юнайтед
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