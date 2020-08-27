Тиаго Силва заключил контракт с «Челси» 

Бразильский защитник Тиаго Силва заключил контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний южноамериканец договорился о трудовом договоре, составленном по схеме "1+1".
В ближайшее время "синие" также официально объявят о трансфере молодого атакующего полузащитника леверкузенского "Байера-04" Кая Хаверца и экс-защитника "Ниццы" Маланга Сарра.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Англии Гарри Магуайр останется капитаном "Манчестер Юнайтед".