Тиаго Силва заключил контракт с «Челси» 

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Бразильский защитник Тиаго Силва заключил контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний южноамериканец договорился о трудовом договоре, составленном по схеме "1+1".

В ближайшее время "синие" также официально объявят о трансфере молодого атакующего полузащитника леверкузенского "Байера-04" Кая Хаверца и экс-защитника "Ниццы" Маланга Сарра.