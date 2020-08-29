Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Источник: Неймар обратился к руководству своего клуба с просьбой приобрести Месси 

BFM.RU и ещё 21 3 часа назад
Неймар попросил руководство «ПСЖ» купить Месси
Фото: РИА Новости
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар попросил руководство своего клуба подписать контракт с аргентинцем Лионелем Месси, выступающим за «Барселону». Об этом в Twitter написал журналист Sky Sports Брайон Суонсон, сообщает «Советский спорт». ПСЖ пока не сделал предложения клубу из Каталонии.
В 2013-1017 годах бразилец с аргентинцем были одноклубниками, выступая за «Барселону».
Ранее Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти. Испанский клуб планирует выручить от сделки 700 млн евро, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных, отмечает ТАСС.
Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 забитых мячей в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.
Видео дня. В столице стартовал первый после снятия запретов хоккейный турнир
BFM.RU: последние новости
Журналист CNN узнал о желании МЮ купить Лионеля Месси Журналист CNN узнал о желании МЮ купить Лионеля Месси Куда уходит Месси? Куда уходит Месси? «Спартак» победил «Локомотив» в матче ЧР по футболу «Спартак» победил «Локомотив» в матче ЧР по футболу
Футбол , Лионель Месси , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» объявила цену Месси
«Барселона» объявила цену Месси
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном купальнике
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном купальнике
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение