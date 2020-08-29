Неймар попросил руководство «ПСЖ» купить Месси

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар попросил руководство своего клуба подписать контракт с аргентинцем Лионелем Месси , выступающим за «Барселону». Об этом в Twitter написал журналист Sky Sports Брайон Суонсон, сообщает «Советский спорт». ПСЖ пока не сделал предложения клубу из Каталонии.

В 2013-1017 годах бразилец с аргентинцем были одноклубниками, выступая за «Барселону».

Ранее Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти. Испанский клуб планирует выручить от сделки 700 млн евро, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных, отмечает ТАСС.

Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 забитых мячей в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.