Названа сумма потенциального трансфера Месси

Трансфер нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси может обойтись "Манчестер Сити" в 500 миллионов фунтов, сообщает "Газета.ру".

Руководство каталонского клуба готово отпустить 33-летнего игрока за 200 миллионов фунтов. Заработная плата Месси по трехлетнему контракту оценивается в 100 миллионов фунтов за год.

Ранее сообщалось, что футболист решил покинуть "Барселону" из-за дружбы с другим форвардом каталонского клуба Луисом Суаресом , которому руководство предложило искать новую команду.

Решение отказаться от услуг Суареса было принято после назначение новым главным тренером "Барселоны" Рональда Кумана . Он же сообщил Месси, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Вместе с каталонцами десять раз выигрывал чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны. Четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Несколько дней назад форвард общался по телефону с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой. В частности, они обсуждали возможный переход Месси в английский клуб.