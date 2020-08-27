​«Барселона» нашла замену Месси

В случае ухода Лионеля Месси «Барселона» может попробовать подписать нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом на своих страницах сообщает испанское издание Sport.
Садио Мане является одним из ключевых футболистов «Ливерпуля». За четыре сезона в составе мерсисайдской команды сенегалец забил 81 гол и отдал 34 голевые передачи в 170 матчах. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Мане в 120 миллионов евро.
Несколько дней назад стало известно, что Месси изъявил желание покинуть «Барселону». Клуб будет пытаться сохранить аргентинца на будущий сезон и не верит, что кто-то сможет реализовать опцию выкупа Лионеля за 700 миллионов евро.