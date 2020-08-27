​«Барселона» нашла замену Месси

В случае ухода Лионеля Месси «Барселона» может попробовать подписать нападающего «Ливерпуля» Садио Мане . Об этом на своих страницах сообщает испанское издание Sport.

Садио Мане является одним из ключевых футболистов «Ливерпуля». За четыре сезона в составе мерсисайдской команды сенегалец забил 81 гол и отдал 34 голевые передачи в 170 матчах. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Мане в 120 миллионов евро.

Несколько дней назад стало известно, что Месси изъявил желание покинуть «Барселону». Клуб будет пытаться сохранить аргентинца на будущий сезон и не верит, что кто-то сможет реализовать опцию выкупа Лионеля за 700 миллионов евро.