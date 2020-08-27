Кобелев объяснил, почему «Динамо» победило «Зенит» 

В принципе и расчет был построен на том, чтобы нивелировать сильные стороны «Зенита» и попытаться сыграть на контратаке и за счет «стандартов». Потому что защитники все-таки высокорослые, и вверху действуют хорошо и в обороне, и в атаке. В общем, эта стратегия принесла свои плоды в игре с «Зенитом». И мы видели, что он ничего не смог сделать, — цитирует Кобелеваmatchtv.ru.