Кобелев объяснил, почему «Динамо» победило «Зенит» 

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев, комментируя победу бело-голубых над «Зенитом» в пятом туре Тинькофф РПЛ (1:0), отметил, что залогом успеха динамовцев стала правильно подобранная тактика.
— Динамовцы вышли на поле с пониманием того, как нужно играть с «Зенитом». «Динамо», с моей точки зрения, выбрало правильную тактику. В команде есть высокорослые защитники, которые могут выиграть вверху борьбу у Дзюбы и Азмуна. Поэтому все длинные передачи от защитников, передачи с фланга, которые шли верхом, конечно же, «Динамо» выиграло.
В принципе и расчет был построен на том, чтобы нивелировать сильные стороны «Зенита» и попытаться сыграть на контратаке и за счет «стандартов». Потому что защитники все-таки высокорослые, и вверху действуют хорошо и в обороне, и в атаке. В общем, эта стратегия принесла свои плоды в игре с «Зенитом». И мы видели, что он ничего не смог сделать, — цитирует Кобелеваmatchtv.ru.