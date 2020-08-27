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Кобелев объяснил, почему «Динамо» победило «Зенит» 

Спорт уик-энд 23 часа назад
Кобелев объяснил, почему «Динамо» победило «Зенит»
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев, комментируя победу бело-голубых над «Зенитом» в пятом туре Тинькофф РПЛ (1:0), отметил, что залогом успеха динамовцев стала правильно подобранная тактика.

— Динамовцы вышли на поле с пониманием того, как нужно играть с «Зенитом». «Динамо», с моей точки зрения, выбрало правильную тактику. В команде есть высокорослые защитники, которые могут выиграть вверху борьбу у Дзюбы и Азмуна. Поэтому все длинные передачи от защитников, передачи с фланга, которые шли верхом, конечно же, «Динамо» выиграло.

В принципе и расчет был построен на том, чтобы нивелировать сильные стороны «Зенита» и попытаться сыграть на контратаке и за счет «стандартов». Потому что защитники все-таки высокорослые, и вверху действуют хорошо и в обороне, и в атаке. В общем, эта стратегия принесла свои плоды в игре с «Зенитом». И мы видели, что он ничего не смог сделать, — цитирует Кобелеваmatchtv.ru.

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Комментарии
Футбол , Андрей Кобелев , Зенит , Динамо
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