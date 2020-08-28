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Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой 

Спорт РИА Новости 7 часов назад
Черчесов высказался о ситуации с Соболевым с Дзюбой
Фото: ТАСС
Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Спартаковский форвард Соболев ранее не попал в список игроков, вызванных в состав сборной России для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии. Черчесов на пресс-конференции объяснил невызов Соболева тем, что у него есть конфликт с Дзюбой, и он должен его урегулировать.

"Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией", — сказал Черчесов, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба сборной России.

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Футбол , Станислав Черчесов , Александр Соболев , Артем Дзюба , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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