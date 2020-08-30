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Месси отказался приехать на сборы «Барселоны»

Мир24иещё 40
1 час назад
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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался приехать на тренировочный сбор каталонской команды, пишет «Российская газета».
Месси отказался приехать на сборы «Барселоны»
Фото: «Мир 24» / Елена Карташова«Мир 24» / Елена Карташова
Предсезонный сбор «Барселоны» начнется 30 августа, однако стало известно, что Месси уведомил руководство клуба, что не явится на сборы команды. Испанские СМИ также пишут, что Месси отправился на переговоры с представителями «Манчестер Сити» и уже встретился с главным тренером этой команды Хосепом Гвардиолой.
Месси рассчитывает воспользоваться пунктом в своем контракте, позволяющим ему покинуть каталонскую команду без компенсации. Руководство «Барселоны» не намерено отпускать игрока менее чем за 700 млн евро.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» предложил «Барселоне» деньги и трех игроков в обмен на Месси.
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Футбол,Лионель Месси,"Российская газета",
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