Месси отказался приехать на сборы «Барселоны»

Предсезонный сбор «Барселоны» начнется 30 августа, однако стало известно, что Месси уведомил руководство клуба, что не явится на сборы команды. Испанские СМИ также пишут, что Месси отправился на переговоры с представителями «Манчестер Сити» и уже встретился с главным тренером этой команды Хосепом Гвардиолой.