«Вероятность 90%»: «Барселона» может сохранить Месси

В «Барселоне» практически уверены, что Лионель Месси не покинет клуб в ближайшее время. С юридической точки зрения каталонцы полностью защищены, чего нельзя сказать об аргентинце: если Месси действительно захочет судиться с клубом, то совершенно наверняка проиграет дело. Это может грозить ему и его будущей команде негативными последствиями.

Лионель Месси продолжает гнуть свою линию и по-прежнему намерен покинуть «Барселону». Клуб тоже не готов к компромиссу: аргентинца просто так не отпустят.

Сложившаяся ситуация, в которой Месси, объективно говоря, не слишком прав, обернется катастрофой для всех, если он не поменяет тактику своих действий. Дело в том, что Месси настаивает на своем праве покинуть «Барсу» на правах свободного агента, ссылаясь на пункт в контракте, позволяющий ему в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по окончании сезона. Однако соответствующее условие действовало, согласно договору, до июня. Юристы аргентинца пытаются продавить версию о привязке контракта к определенному событию, то есть к завершению сезона, сроки которого были сдвинуты из-за пандемии, что, по их логике, позволяет футболисту расторгнуть отношения с клубом.

Но юридически правда на стороне «Барселоны»: в положении контракта была оговорена четкая дата, и в суде аргументы Месси не пройдут.

Это понятными словами ранее объяснял бывший президент сине-гранатовых Жоан Гаспар . Подробнее о конфликте интересов Месси и «Барселоны» рассказал бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелла, представляющий интересы каталонского клуба. Анализируя ситуацию, он высказал предположение о том, что сторона игрока совершенно не понимает, о чем идет речь.

«Они прыгнули в омут. Кто-то предположил, что приостановка сезона будет означать изменение даты истечения срока действия пункта. Насколько мне известно, контракт остается полностью в силе, никаких изменений в датах не было. С течением времени между двумя командами юристов установился контакт. В настоящий момент юридическая команда Месси не очень четко понимает ситуацию», — приводит слова Мингеллы El Mundo Deportivo.

Юристы Месси хотят, чтобы футболист покинул «Барсу» только в качестве свободного агента. Здесь есть логичное объяснение: за €700 млн, прописанные в контракте аргентинца с сине-гранатовыми в качестве отступных, его не сможет приобрести ни один клуб мира в реалиях трансферного футбольного рынка. На меньшую сумму каталонцы соглашаться не намерены. Даже если каким-то чудесным образом Месси выиграет суд и все-таки уйдет из команды на своих условиях, то каталонцы обратятся во всевозможные органы по разрешению подобных конфликтов, где наверняка найдут поддержку. По крайней мере, в этом уверен Мингелла. Он также пояснил, что любой клуб, который захочет оформить отношения с Месси в таких обстоятельствах, подвергнет себя серьезной угрозе.

«Трактовка этого пункта не даст ни одному клубу подписать его в качестве свободного агента. В один прекрасный день возникнет юридическая угроза, что этот клуб должен будет заплатить любую сумму от €1 до €700 млн Если возникнет конфликт, ФИФА может позволить игроку выступать за свой новый клуб, но «Барселона» может доложить об этом игроке как о футболисте с двойственным контрактом. Если это произойдет, то карьера Месси будет парализована. Это заставляет заинтересованные клубы думать о том хаосе, в который они могут угодить в случае осуществления сделки. Шесть месяцев назад он исключил возможность сближения или переподписания контракта, о чем объявил клубу. Есть вероятность, что Месси продолжит играть в «Барсе», и она составляет 90%», — сказал он.

Однако это далеко не все последствия, с которыми рискует столкнуться потенциальный покупатель Месси. В том случае, если трансфер будет осуществлен, а «Барса» в судебном порядке добьется признания своей правоты, то клуб, подписавший футболиста, могут не только крупно оштрафовать, но и «забанить» на трансферном рынке или даже запретить участвовать в еврокубках. Особенно актуален этот вопрос для главных претендентов на Месси — «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Эти клубы имеют репутацию нарушителей правил, и нетрудно догадаться, что трансфер Месси (игрока с зарплатой более €40 млн в год) вызовет интерес у чиновников, занимающихся финансовыми преступлениями.

«Барселона» в свою очередь занимает категоричную позицию по поводу Месси: он не продается. Президент каталонцев Жозеп Бартомеу, как пишут источники в Испании, будет обсуждать с футболистом только продление его контракта и разрешение разногласий, из-за которых аргентинец захотел уйти из команды. Бартомеу, осознавая предстоящую критику в свой адрес и вероятный проигрыш на выборах нового президента «Барсы» в марте следующего года, считает, что потеря главного актива клуба уничтожит его. Расстаться с Месси бесплатно будет для функционера сродни растрате клубных средств.

При этом Месси, вполне вероятно, осознавая отсутствие шансов выиграть возможный суд у «Барсы», сообщил клубу о намерении уйти без конфликтов. Ole утверждает, что аргентинец всеми силами намерен избежать судебных разбирательств. Однако нежелание каталонцев во что бы то ни стало его не отпускать злит игрока.

Catalunya Radio предполагает, что дело может дойти до того, что Месси не появится на медицинских тестах «Барселоны», запланированных на 30 августа. На это, по версии Diario Sport, руководство каталонцев вряд ли обратит внимание и даже, вероятнее всего, не станет применять к игроку никаких санкций. Однако в том случае, если аргентинец не явится на тренировку в последующий день, то наверняка получит и штраф, и отстранение. А также, что немаловажно, рискует нарваться на еще более серьезный конфликт с клубом.