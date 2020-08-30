Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче РПЛ 

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Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена".

На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.

Благодаря победе ЦСКА опередил "Ахмат" в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.