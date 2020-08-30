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Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче РПЛ 

ТАСС и ещё 31 6 часов назад
Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче РПЛ
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена".
Отличились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).
Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Денисом Макаровым ("Рубин") возглавляет таблицу бомбардиров лиги.
На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.
Благодаря победе ЦСКА опередил "Ахмат" в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.
В следующем туре ЦСКА примет в московском дерби "Спартак", "Ахмат" дома сыграет с "Сочи". Матчи состоятся после паузы на игры национальный сборных.
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Футбол , Прочее , Никола Влашич , Константин Кучаев , Денис Макаров , Кристиан Нобоа , Спартак , Зенит , ЦСКА
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