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Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб 

Lenta.ru и ещё 14 4 часа назад
Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб
Фото: Reuters
Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль захотел расторгнуть контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
33-летний чилиец начал переговоры с клубом о досрочном разрыве соглашения. В услугах Видаля заинтересован миланский «Интер». Контракт с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года.
«Барселона» нашла замену Месси в «Ливерпуле»
Аналогичная ситуация у еще одного футболиста «Барселоны» — Луиса Суареса. Контракт уругвайца также истекает в 2021 году. Среди претендентов на игрока — клуб из США «Интер Майами».
Также клуб хочет покинуть лидер команды аргентинский нападающий Лионель Месси. Основным претендентом на аргентинца считают английский «Манчестер Сити». «Горожане» готовы платить аргентинцу 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после отъезда в США.
Видаль известен по выступлениям за «Баварию» и «Ювентус». За сине-гранатовых он играет с 2018 года.
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Комментарии 1
Футбол , Артуро Видаль , Лионель Месси , Луис Суарес
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