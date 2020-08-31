Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб 

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль захотел расторгнуть контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

33-летний чилиец начал переговоры с клубом о досрочном разрыве соглашения. В услугах Видаля заинтересован миланский «Интер». Контракт с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года.

Аналогичная ситуация у еще одного футболиста «Барселоны» — Луиса Суареса . Контракт уругвайца также истекает в 2021 году. Среди претендентов на игрока — клуб из США «Интер Майами».

Также клуб хочет покинуть лидер команды аргентинский нападающий Лионель Месси. Основным претендентом на аргентинца считают английский «Манчестер Сити». «Горожане» готовы платить аргентинцу 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после отъезда в США.

Видаль известен по выступлениям за «Баварию» и «Ювентус». За сине-гранатовых он играет с 2018 года.