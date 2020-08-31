«Барселона» накажет Месси

Руководство каталонской «Барселоны» будет урезать зарплату нападающему Лионелю Месси за каждый день отсутствия в клубе. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Фото: @leomessi @leomessi

Наказать футболиста боссы сине-гранатовых решили из-за его отказа приезжать на тренировочные сборы. Выплаты будут сокращены пропорционально количеству дней, которые Месси пропустит. К тренировкам команда приступит в понедельник, 31 августа.

Об отказе Месси приехать на медосмотр в каталонском клубе стало известно 29 августа. Тогда он в очередной раз заявил о намерении покинуть команду.

Основным претендентом на аргентинца считают «Манчестер Сити», однако 28 августа руководство итальянского «Ювентуса» выходило на связь с Хорхе Месси — отцом нападающего. Туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду

При этом «Сити» хочет предложить Месси выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Североамериканской футбольной лиге (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после того, как его отправят в США.