Названы сроки восстановления Головина 

Сегодня полузащитник «Монако» Александр Головин прошел медицинское обследование с помощью магнитно-резонансной томографии по поводу травмы ноги, полученной в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). У него надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Срок лечения в итоге окажется чуть больше, чем предполагалось: пять недель, а не четыре.