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Названы сроки восстановления Головина 

Спорт-Экспресс и ещё 58 3 часа назад
Названы сроки восстановления Головина
Фото: Reuters
Сегодня полузащитник «Монако» Александр Головин прошел медицинское обследование с помощью магнитно-резонансной томографии по поводу травмы ноги, полученной в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). У него надрыв мышцы задней поверхности бедра.
Срок лечения в итоге окажется чуть больше, чем предполагалось: пять недель, а не четыре.
Головин пропустит две игры сборной России в Лиге наций (с Сербией и Венгрией), а также четыре встречи монегасков — с «Нантом», «Ренном», «Страсбуром» и «Брестом». Он поправится к двум следующим матчам национальной российской команды — с Турцией и Венгрией. (Александр Бобров)
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Футбол , Александр Головин , Александр Бобров , СБОРНАЯ РОССИИ
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