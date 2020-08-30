Головин получил травму в матче «Монако» 

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Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА.

Россиянин получил травму на 14-й минуте игры. Головин покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Видео дня. Для участия в Чемпионате мира сборной РФ надо успешно выступить в Лиге Наций