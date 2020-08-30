Головин получил травму в матче «Монако» 

В матче второго тура французской Лиги 1 «Метц» — «Монако» получил травму российский полузащитник гостей Александр Головин.
Россиянин получил травму на 14-й минуте игры. Головин покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.
Головин был вызван в сборную России для участия в матчах Лиги наций. Коллектив Станислава Черчесова сыграет с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, а 6 сентября на выезде проведёт поединок с венграми.
Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА.