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Головин получил травму в матче «Монако» 

RT на русском и ещё 43 10 часов назад
Головин получил травму в матче «Монако»
Фото: Reuters
В матче второго тура французской Лиги 1 «Метц» — «Монако» получил травму российский полузащитник гостей Александр Головин.
Россиянин получил травму на 14-й минуте игры. Головин покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.
Головин был вызван в сборную России для участия в матчах Лиги наций. Коллектив Станислава Черчесова сыграет с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, а 6 сентября на выезде проведёт поединок с венграми.
Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА.
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Футбол , Станислав Черчесов , Александр Головин , СБОРНАЯ РОССИИ
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