В «Манчестер Сити» озвучили условие подписания Месси 

Английский "Манчестер Сити" готов подписать контракт с футболистом "Барселоны" Лионелем Месси , только в том случае, если его трансфер будет бесплатным, сообщает Mundo Deportivo.

На минувшей неделе в СМИ появилась информация о том, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает в 2021 году. Нападающий также заявил о желании перейти в "Манчестер Сити". Другими претендентами на аргентинца в СМИ называются французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус".

Позднее издание Sport.es сообщило, что в "Сити" готовы предложить Месси пятилетний контракт, по которому он получит 500 миллионов евро. Согласно этому соглашению, 33-летний аргентинец три сезона проведет в английском клубе, после чего перейдет в "Нью-Йорк Сити", за который будет выступать еще два года.