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В «Манчестер Сити» озвучили условие подписания Месси 

Спорт РИА Новости и ещё 44 5 часов назад
В «Манчестер Сити» озвучили условие подписания Месси
Фото: REUTERS / POOL
Английский "Манчестер Сити" готов подписать контракт с футболистом "Барселоны" Лионелем Месси, только в том случае, если его трансфер будет бесплатным, сообщает Mundo Deportivo.
На минувшей неделе в СМИ появилась информация о том, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает в 2021 году. Нападающий также заявил о желании перейти в "Манчестер Сити". Другими претендентами на аргентинца в СМИ называются французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус".
Позднее издание Sport.es сообщило, что в "Сити" готовы предложить Месси пятилетний контракт, по которому он получит 500 миллионов евро. Согласно этому соглашению, 33-летний аргентинец три сезона проведет в английском клубе, после чего перейдет в "Нью-Йорк Сити", за который будет выступать еще два года.
По информации Mundo Deportivo, в английском клубе проанализировали финансовую составляющую трансфера и пришли к выводу, что переход аргентинца может состояться только в случае, если за него не придется платить. Кроме того, решение о невозможности трансфера было принято из-за наблюдения со стороны УЕФА за соблюдением правил финансового fair play.
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Футбол , Лионель Месси , УЕФА
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