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Бекхэм ведёт переговоры с «Ювентусом» по трансферу Игуаина 

Евро-футбол.Ру и ещё 4 1 час назад
Бекхэм хочет заполучить Игуаина
Фото: Reuters
Аргентинский форвард Гонсало Игуаин может покинуть туринский «Ювентус» и переехать в МЛС, где заинтересованность в его услугах проявляет «Интер Майами».
По данным Calciomercato, совладелец клуба из Флориды Дэвид Бекхэм вступил в переговоры с представителями «старой синьоры» относительно возможного перехода 32-летнего нападающего. Главной проблемой может стать высокий оклад Игуаина. В Турине Гонсало зарабатывает 7,5 миллиона евро в год.
В минувшем розыгрыше Серии А аргентинец провел 32 матча, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока истекает летом 2021-го года.
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