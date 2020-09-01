Бекхэм хочет заполучить Игуаина

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Аргентинский форвард Гонсало Игуаин может покинуть туринский «Ювентус» и переехать в МЛС, где заинтересованность в его услугах проявляет «Интер Майами».

По данным Calciomercato, совладелец клуба из Флориды Дэвид Бекхэм вступил в переговоры с представителями «старой синьоры» относительно возможного перехода 32-летнего нападающего. Главной проблемой может стать высокий оклад Игуаина. В Турине Гонсало зарабатывает 7,5 миллиона евро в год.

В минувшем розыгрыше Серии А аргентинец провел 32 матча, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока истекает летом 2021-го года.