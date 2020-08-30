«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ 

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не сумели выявить сильнейшего.
Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился со счётом 0:0.
Из-за потери очков в матче «Зенит» потерял первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После шести туров у команды Сергея Семака 13 очков, что на одно меньше, чем у московского «Спартака». «Локомотив» находится на седьмой строчке, имея восемь очков.
Ранее болельщики «Локомотива» поддержали травмированного Баринова.