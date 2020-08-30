Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ 

RT на русском 9 часов назад
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Фото: Twitter
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не сумели выявить сильнейшего.
Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился со счётом 0:0.
Из-за потери очков в матче «Зенит» потерял первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После шести туров у команды Сергея Семака 13 очков, что на одно меньше, чем у московского «Спартака». «Локомотив» находится на седьмой строчке, имея восемь очков.
Ранее болельщики «Локомотива» поддержали травмированного Баринова.
Видео дня. Для участия в Чемпионате мира сборной РФ надо успешно выступить в Лиге Наций
RT на русском: последние новости
СМИ: Месси заявил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб ещё в июле СМИ: Месси заявил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб ещё в июле Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку Черчесов прокомментировал травму Головина Черчесов прокомментировал травму Головина
Футбол , Сергей Семак , Спартак , Зенит , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обама отреагировал на бойкот игроков НБА
Обама отреагировал на бойкот игроков НБА
«Локомотив» согласился продать Миранчука
«Локомотив» согласился продать Миранчука
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
«Спартак» выиграл дерби без Кокорина
«Спартак» выиграл дерби без Кокорина
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта Прочее
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение