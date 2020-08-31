Миранчук должен был уехать в Европу именно сейчас

Разговоры о возможном переезде Алексея Миранчука в Европу шли очень давно, но особенно они обострились этим летом. За полузащитником «Локомотива» выстроился целый шлейф из европейских грандов. «Ювентус», «Милан», «Лацио» — все эти клубы так или иначе проявляли интерес к российскому футболисту. Однако в итоге в борьбе за Миранчука «Аталанта» оказалась убедительней остальных. 30 августа «железнодорожники» официально подтвердили договорённость с клубом из Бергамо, а сам Алексей попрощался с болельщиками «красно-зелёных» после матча «Локомотив» — «Зенит» . Почему это самый удачный момент для Миранчука, чтобы перебраться в Европу — рассказывает NEWS.ru.

Об условиях контракта накануне объявили итальянские СМИ. По данным источников, «Аталанта» согласовала трансфер с 24-летним полузащитником за €14,5 млн Контракт рассчитан на пять лет, заработная плата составит около €2 млн в год. Также источники сообщили, что «Локомотив» по условиям сделки получит определенный процент от суммы последующей перепродажи футболиста. «Железнодорожники» пока не подтверждают деталей договорённости. Скорее всего, информация появится после того как Миранчук пройдёт медобследование — тогда трансфер окончательно завершится.

Переезд в Европу как лейтмотив минувшего сезона

Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что вне зависимости от того, как сложится будущее Алексея, сезон-2019/20 стал определяющим в карьере российского полузащитника, так как именно он проложил путь в Европу. Впрочем, футболист, как будто чувствуя что-то, сформировал основной лейтмотив уже минувшего сезона ещё до его страта. В интервью «КраСаве» он поведал о заветном.

После отъезда Головина (перешёл в «Монако» в 2018 году— прим. NEWS.ru) очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Знаешь, я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть, — заявил футболист.

Главной же его европейской мечтой всегда была «Барселона» (он даже говорил о том, что готов дойти пешком до Каталонии, только бы играть за «сине-гранатовых»). Однако Алексей понимал, что сразу в «Барселону попасть не получится — начать нужно будет с команды поменьше.

Я за Испанию. Мне кажется, что вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь, — отметил полузащитник.

Кажется, футбольный Бог услышал Алексея. Да, „Аталанта“ — это не Испания, но до неё из Италии добраться будет всё же легче.

Два гола, которые решили многое

Однако не одними словами он приблизил Европу к себе. Полузащитник на футбольном поле доказал, что готов к следующей ступени в своей карьере. И важнейшую роль в этой истории сыграла именно Лига чемпионов.

Осенью 2019 года случились два гола Миранчука в ворота „Ювентуса“ в групповом этапе Лиги чемпионов. Да, голы и игра полузащитника не помогли „железнодорожникам“ подняться выше четвёртой строчки в группе, но сам футболист явно приковал к себе внимание европейских клубов. Именно после игры в главном европейском турнире пошли разговоры о заинтересованности со стороны „старой сеньоры“. С „Ювентусом“ в итоге не сложилась (хотя подобный вариант развития событий был вполне возможен), но очевидно, что итальянцам российский футболист запал в душу.

Лучшая результативность за карьеру

Но не только эти два сверхважных гола в Лиги чемпионов определили судьбу Миранчука. Прошедший сезон в РПЛ также сыграл значимую роль.

Да, Миранчук был всегда определяющей фигурой в составе „Локомотива“ — так было и на начальном этапе карьеры, так было и в чемпионском сезоне. Однако в минувшем футбольном году его вклад оказался особенно велик. Мало того, что он выдал лучший сезон в своей карьере, забив рекордные для себя 12 голов и создав для партнёров 5 голевых передач, так во многом благодаря ему „Локомотив“ удержал вторую строчку в чемпионате. В посткарантинном отрезке, максимально неспокойном для „Локомотива“ после назначения Марко Николича на пост главного тренера, Алексей Миранчук отметился шестью голами. Поэтому, кто бы что ни говорил, но групповой этапа Лиги чемпионов — это заслуга Алексея. Стоит отметить, что и этот сезон футболист начал очень бодро: в четырёх неполных матчах (получил мышечное повреждение на 36-ой минуте в игре против »Спартака» ) он отметился двумя головами и одной голевой передачей. К слову, полученная травма в какой-то момент натолкнула на грустную мысль, что наметившийся переезд в Италию может сорваться. Конечно, для «Локомотива» это обстоятельство в какой-то степени могло стать спасением, но вот для самого Миранчука — проблемой. Дело в том, что более удачного момента, чтобы уехать в Европу больше могло бы не представиться. Но всё, к счастью для Алексея, обошлось.

Кстати, как и начал свой сезон Миранчук со слов о мечте, так и закончил своё выступление в стане «железнодорожников» именно этими словами:

На самом деле, не думал, что так будет волнительно все это говорить. Но знал, что хочу вас всех поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл все, что можно было. Я хочу поблагодарить всех вас, что всегда были рядом во все моменты — в сложные, счастливые, во все. Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь! Увидимся! Вперед, «Локо»! — сказал Миранчук болельщикам напоследок.

Сможет ли заиграть в «Аталанте»