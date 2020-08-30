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Черчесов прокомментировал травму Головина 

RT на русском 4 часа назад
Черчесов прокомментировал травму Головина
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о пропуске полузащитником Александром Головиным предстоящих матчей с командами Сербии и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА.

«Медицинский осмотр он ещё не проходил, но по ощущениям это повреждение задней поверхности бедра. Думаю, что на две недели минимум он выпал. Он не прилетит в расположение сборной, в понедельник он пройдёт у себя осмотр. Травма серьёзная, если бы была какая-то мелочь, то он бы прилетел, мы бы его подлечили и выпустили во второй игре», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Головин получил травму задней поверхности бедра в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем».
Российская команда 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в Будапеште — со сборной Венгрии.
Ранее сообщалось, что Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу.
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Футбол , Станислав Черчесов , Александр Головин , СБОРНАЯ РОССИИ
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