Черчесов прокомментировал травму Головина 

«Медицинский осмотр он ещё не проходил, но по ощущениям это повреждение задней поверхности бедра. Думаю, что на две недели минимум он выпал. Он не прилетит в расположение сборной, в понедельник он пройдёт у себя осмотр. Травма серьёзная, если бы была какая-то мелочь, то он бы прилетел, мы бы его подлечили и выпустили во второй игре», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».