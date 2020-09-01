Стали известны соперники «Ростова» в ЛЕ

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По итогам жеребьёвки «Ростов» встретится с победителем пары «Маккаби» Хайфа/"Железничар" (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан).

Кроме того, известно, что победитель матча «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо» (Москва) в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с победителем встречи «Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания).

Согласно принципам комитета УЕФА по клубным соревнованиям, администрация УЕФА сформировала группы, чтобы избежать встреч между командами без одобренных стадионов. Представители одной национальной ассоциации разводятся по разным парам.

В этом сезоне все пары второго отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей. Матчи пройдут 24 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина заняли пятое место и получили возможность сыграть в европейском турнире.

Московское «Динамо» сыграет с грузинским «Локомотивом» во 2-м раунде Лиги Европы. Об этом стало известно 31 августа, писал NEWS.ru.