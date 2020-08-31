У Дзюбы 0 ударов. Что с ним не так?

«Зенит» ушёл с поля без гола в двух подряд матчах РПЛ. Такого с петербуржцами не случалось с начала 2020 года, когда чемпион выдал две подряд домашние нулевые ничьи с «Локомотивом» и «Уфой». В результате сине-бело-голубые уступили верхнюю строчку в таблице «Спартаку» . С тех пор как Сергей Семак возглавил «Зенит», это лишь второй случай, когда его команда не является единоличным лидером или хотя бы не делит первое место с кем-то ещё. По ходу прошлого сезона ЦСКА забрался на вершину, как сейчас спартаковцы, на один тур.

Поскольку игра «Зенита» в атаке в значительной степени строится на сильных качествах Артёма Дзюбы, все взгляды сейчас устремлены в его сторону. Главные для нападающего статистические показатели за матчи с «Динамо» и «Локомотивом», конечно же, не радуют ни болельщиков, ни самого игрока: на счету Дзюбы 0 (ноль) ударов по воротам. Ни разу в двух московских встречах ни пробил и его напарник Сердар Азмун, но состояние Артёма нас волнует больше, хотя бы потому, что речь идёт ещё и о капитане сборной России.

На некоторый спад в игре центрфорварда намекает также статистика технико-тактических действий. В первых матчах нового сезона цифры Дзюбы были выше: с «Локомотивом» на Суперкубок России — 60 ТТД при 68% успешных (по данным InStat), с «Ротором» — 65 ТТД при 68% успешных, с ЦСКА — вообще 79 ТТД при 66% успешных. Потом эффективность нападающего падает: с «Тамбовом» — 42 ТТД при 52% успешных, с «Динамо» за 70 минут — 40 ТТД при 60% успешных, наконец, с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ — 50 ТТД при 58% успешных.

Было бы наивным полагать, что снижение результативности Дзюбы связано с подписанием нового контракта с «Зенитом». По опыту работы с Роберто Манчини центрфорвард, несомненно, понимает: при плохой игре контракт не защитит от аренды куда-нибудь в Тулу или Ростов. А это минус бонусы, призовые, выступление в Лиге чемпионов и, возможно, за сборную России. Конкуренция есть всегда — в двери национальной команды стучится и звонит Александр Соболев . Артём дорожит своей ролью в сборной России, хочет сыграть в следующем году на Евро, а ещё через год на ЧМ-2022. К тому же вопрос с продлением контракта был принципиально решён полгода назад, тем не менее Дзюба продолжал забивать и разделил первое место в гонке бомбардиров с Азмуном.

Кажется, спад у Дзюбы и у «Зенита» в целом связан прежде всего с сумасшедшим календарём. Чуть более чем за два месяца петербургская команда провела 17 матчей в чемпионате, Кубке России и Суперкубке. Каждая игра — на пределе сил, на победу. Каждый раз — защита первого места или борьба за трофей. Физическое и психологическое истощение рано или поздно должно было наступить.

Дзюбе в 32 года, как несложно догадаться, требуется больше времени для восстановления, нежели молодым партнёрам. Природу-то не обманешь. Артём принял участие в 15 из 17 летних матчей «Зенита». Игру с «Ростовом» две недели назад пропустил из-за проблем со спиной. Кстати, замена во встрече с «Динамо», тоже говорят, была связана в том числе с тем, что центрфорвард чувствовал недомогание. Неприятности со здоровьем объясняют спад в игре капитана клуба и сборной.

Надо отдать должное динамовцу Тони Шуньичу и «железнодорожнику» Ведрану Чорлуке. Первый закрыл Дзюбу, забил из-под него на стандарте. Второй тоже удачно нейтрализовал центрфорварда «Зенита», наиграв на приз лучшему игроку матча. Последние две встречи напомнили игры сине-бело-голубых с «Уфой», которую чемпион не смог обыграть ни дома, ни на выезде, и собственно с самим «Локомотивом», только под руководством Юрия Сёмина . «Динамо» сыграло в стиле «Уфы»: с низкой обороной и тройкой центральных защитников, связавших зенитовских нападающих по рукам и ногам. Для кого-то динамовцы — регбисты, а для их тренера — герои, выполнившие установку на сто процентов.

У Дзюбы уже была безголевая серия. Помните, в первой половине сезона-2018/2019 после того, как нападающий отдал слишком много энергии на российском чемпионате мира? Длилась та «сухая» серия Артёма 1308 минут, а прервалась в матче за сборную России с Казахстаном. Тем не менее Семак продолжал верить в Дзюбу, повторял на пресс-конференциях, что нападающий забьёт, когда «Зениту» это будет нужнее всего. И тренер оказался прав.