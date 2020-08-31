Болельщиков «Зенита» избили в московском кафе 

В списке подозреваемых — фанаты «Локомотива».
Вопиющий инцидент произошел в одном из столичных кафе.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, неизвестные ворвались в помещение и принялись избивать болельщиков «Зенита». В заведении также находились другие посетители, однако, они были не тронуты.
Отмечается, что фанаты питерского клуба отказались от медицинской помощи и покинули место происшествия до приезда полицейских.
Напомним, 30 августа состоялся матч шестого тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Встреча завершилась вничью (0:0). По ходу игры болельщики обеих команд устроили драку, которую пресекли сотрудники ОМОНа.