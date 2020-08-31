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Черчесов: ощущение в сборной, как будто и не расставались 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
Черчесов: «Ощущения как будто не расставались»
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о начале сбора национальной команды.
Специалист отметил, что впереди у тренерского штаба много работы.

"Тренировки по три-шесть человек? Максимально быстро стараемся собирать игроков, Российский футбольный союз (РФС) дает нам такую возможность. Любой час, любой день для такого короткого промежутка важен. Однако пока команда не в полном составе… Петрову, Сорокину и Газинскому дали выспаться после вчерашней игры. А настроение у коллектива хорошее — ощущение, как будто и не расставались.

Сейчас все соберемся, наметим цели не только на предстоящие встречи, но и вообще на зимний цикл. Обозначим пункты, на которые надо обращать внимание, потом расскажем, о чем шла речь. Предстоит изучить состояние игроков и от этого исходить", — цитирует Черчесова пресс-служба сборной.
3 сентября национальная команда сыграет дома с Сербией, а уже 6-го числа на выезде встретится с Венгрией.
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Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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