Черчесов: «Ощущения как будто не расставались»

Специалист отметил, что впереди у тренерского штаба много работы.

"Тренировки по три-шесть человек? Максимально быстро стараемся собирать игроков, Российский футбольный союз (РФС) дает нам такую возможность. Любой час, любой день для такого короткого промежутка важен. Однако пока команда не в полном составе… Петрову, Сорокину и Газинскому дали выспаться после вчерашней игры. А настроение у коллектива хорошее — ощущение, как будто и не расставались.

Сейчас все соберемся, наметим цели не только на предстоящие встречи, но и вообще на зимний цикл. Обозначим пункты, на которые надо обращать внимание, потом расскажем, о чем шла речь. Предстоит изучить состояние игроков и от этого исходить", — цитирует Черчесова пресс-служба сборной.

3 сентября национальная команда сыграет дома с Сербией, а уже 6-го числа на выезде встретится с Венгрией.

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