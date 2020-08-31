Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Десять юных футболистов погибли от удара молнии 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Десять юных футболистов погибли от удара молнии
Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters
Десять юных футболистов погибли от удара молнии в Уганде. Об этом сообщает LADBible со ссылкой на представителя полиции.
Гроза застала детей на футбольном поле 27 августа. Они укрылись в рядом стоящем доме с соломенной крышей, но его поразила молния. Девять игроков погибли на месте, еще один умер по пути в больницу. Футболистам было от 10 до 16 лет.
В местной полиции произошедшее назвали «прискорбным и печальным инцидентом». Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Муса Экверу заявил, что виновными в произошедшем являются инженеры, которые должны были поставить на крыше здания громоотводы.
28 июля сообщалось, что две мексиканские футболистки погибли от удара молнии во время матча женской футбольной лиги. Одна из погибших была несовершеннолетней.
5 июля удар молнии пережил российский вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский. Футболиста поместили в реанимацию и на двое суток ввели в искусственную кому. Позднее он заявил, что не помнит момент случившегося.
Последние новости
Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики
Комментарии 1
Футбол , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигура российской гимнастки в купальнике удивила пользователей сети
Фигура российской гимнастки в купальнике удивила пользователей сети
Раскрыты подробности смерти Воронова
Раскрыты подробности смерти Воронова
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Отец Месси рассказал о будущем футболиста
Отец Месси рассказал о будущем футболиста
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта Прочее
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение