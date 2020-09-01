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Президент «Урала» высказался о лимите на легионеров в РПЛ 

RT на русском и ещё 10 5 часов назад
Президент «Урала» высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Фото: РИА Новости
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своим мнением по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Информация, что некоторые клубы хотят смягчения лимита на легионеров? Узнал об этом из прессы. Я ни с кем никаких переговоров про лимит, его ужесточение или смягчение не вёл. Мы каждый год, что ли, будем его менять? Я вот сейчас против каких-то перемен», — цитирует Иванова Sport24.

По его словам, он всегда будет выступать за лимит, так как он считает, что российские футболисты всегда должны играть, а также он выступил против возможного нового лимита, согласно которому на поле смогут выходить семь иностранных игроков, а всего в заявку смогут попасть 12 легионеров.

«Наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и все. Я против. Установили лимит, зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться», — добавил Иванов.

На данный момент в РПЛ существует лимит на легионеров в формате «8+17».
Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ.
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Комментарии
Футбол , Григорий Иванов
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