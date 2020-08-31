«Барсалона» выдвинула условия расставания с Месси 

Руководство каталонской "Барселоны" не намерена расставаться в это межсезонье с Лионелем Месси , передает ESPN.

В клубе считают, что они могут отпустить аргентинца, если он пропустит сезон-2020/21 и откажется от зарплаты. Также в команде настаивают, что аргентинец не может подписать трудовое соглашение с другим клубом до лета 2021 года.

Месси намерен покинуть "Барселону", уже уведомил об этом руководство, он не приехал на медицинский осмотр в команду. Однако в клубе хотят сохранить аргентинца в составе. Главным претендентом на игрока является английский "Манчестер Сити".

Ранее Ла Лига встала на сторону "Барселоны" в конфликте с Месси.