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Форвард ЦСКА Чалов снова получил травму 

Свободная пресса и ещё 9 3 часа назад
Чалов снова получил травму
Фото: РИА Новости
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов не поможет молодежной сборной России в ближайших матчах. Форвард был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы.
У 22-летнего игрока были выявлены проблемы с коленным суставом. Теперь футболисту предстоит прибыть обратно в расположение клуба, где он пройдет углубленное обследование. Поэтому сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.
Напомним, в середине августа Чалов пропустил три матча ЦСКА из-за травмы задней поверхности бедра.
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Футбол , Федор Чалов , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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