Чалов снова получил травму

У 22-летнего игрока были выявлены проблемы с коленным суставом. Теперь футболисту предстоит прибыть обратно в расположение клуба, где он пройдет углубленное обследование. Поэтому сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

Напомним, в середине августа Чалов пропустил три матча ЦСКА из-за травмы задней поверхности бедра.