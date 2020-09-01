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Футболист «Манчестер Сити» Агуэро вернулся к тренировкам после травмы колена 

ТАСС и ещё 8 3 часа назад
Агуэро вернулся к тренировкам
Фото: EPA
Аргентинский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро начал индивидуальные тренировки через два месяца после операции на колене. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter игрока.
Агуэро получил травму в домашнем матче чемпионата Англии с "Бёрнли" (5:0) 22 июня. "Возвращение на поле", — написал Агуэро.
В прошедшем сезоне Агуэро в чемпионате Англии забил 16 мячей в 24 матчах. Всего за команду из Манчестера он провел 370 матчей, в которых отметился 254 голами, что является рекордом клуба. Агуэро в составе "Манчестер Сити" стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии.
"Манчестер Сити" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Англии, набрав 81 очко. Действующий контракт 32-летнего Агуэро рассчитан до июня 2021 года.
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