Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива»

Российский полузащитник Алексей Миранчук , который в ближайшее время присоединится к итальянской «Аталанте», забрал свои вещи с базы московского «Локомотива»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv) 31 Авг 2020 в 11:53 PDT Пресс-служба «Локомотива» опубликовала серию фотографий в Instagram, на которых футболист собирает свои вещи и покидает базу.

«Покидая родной дом», — подписан пост.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.