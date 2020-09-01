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Алексей Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива» 

RT на русском 6 часов назад
Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Российский полузащитник Алексей Миранчук, который в ближайшее время присоединится к итальянской «Аталанте», забрал свои вещи с базы московского «Локомотива».
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала серию фотографий в Instagram, на которых футболист собирает свои вещи и покидает базу.

«Покидая родной дом», — подписан пост.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
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Футбол , Алексей Миранчук , Фабио Капелло , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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