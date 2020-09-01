Семак оценил результаты «Зенита» в стартовых турах РПЛ 

"Главная особенность этого отрезка в том, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Это был очень большой выплеск — и физических сил, и эмоциональных. Поэтому ожидали, что в начале нового сезона нас ждут очень тяжёлые матчи. Имею в виду насыщенный август, в котором мы сыграли 5 выездных и только 2 домашних матча. Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат.