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Семак оценил результаты «Зенита» в стартовых турах РПЛ 

Soccer News 6 часов назад
Семак оценил результаты «Зенита» в стартовых турах РПЛ
Фото: Soccer News
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о выступлениях своей команды в начале сезона.
"Сине-бело-голубые" набрали 13 очков в 6 турах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Спартака" на 1 балл.

"Главная особенность этого отрезка в том, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Это был очень большой выплеск — и физических сил, и эмоциональных. Поэтому ожидали, что в начале нового сезона нас ждут очень тяжёлые матчи. Имею в виду насыщенный август, в котором мы сыграли 5 выездных и только 2 домашних матча. Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат.

Нам не хватает свежести. Мы, конечно, зависим от наших нападающих. Но Сердар Аз­мун и Артём Дзюба в последних матчах выглядели подуставшими. Естественно, чтобы выигрывать, нужны голы. И в то время, когда у форвардов не клеится, нужны игроки, которые будут брать на себя ответственность и помогать. Были моменты и у Деяна Ловрена, и у Малкома, который активно играет. Немножко нам не хватило, но ничего страшного. Сейчас подзарядимся и с новыми силами вернёмся в сезон", — сказал Семак.
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Футбол , Сергей Семак , Артем Дзюба , Спартак , Зенит
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