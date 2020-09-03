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Тедеско признан лучшим тренером августа в РПЛ 

ТАСС и ещё 23 2 часа назад
Тедеско признан лучшим тренером августа в РПЛ
Фото: ТАСС
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско признан лучшим тренером августа в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что за специалиста единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.
В первых шести турах чемпионата России "Спартак" набрал 14 очков, не потерпел ни одного поражения и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя, санкт-петербургский "Зенит", на одно очко.
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Футбол , Доменико Тедеско , Спартак , Зенит
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