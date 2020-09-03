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«Мой сын не остается»: отец Месси рассказал о переговорах с «Барселоной» 

ТК «Звезда» и ещё 54 3 часа назад
Отец Месси рассказал о переговорах с «Барселоной»
Фото: Daisuke Nakashima, AFLO Globallookpress
В ближайшее время переговоры с испанским клубом должны будут продолжиться.
Отец известного футболиста Лионеля Месси, в настоящее время являющегося нападающим «Барселоны» заявил, что его сын не планирует оставаться в испанском футбольном клубе.

«Мой сын не остается», — передает слова Хорхе Месси TyC Sports.

Такое заявление было сделано им после выхода из офиса «Барселоны», в котором Хорхе Месси около получаса общался с президентом «сине-гранатовых» Хосепом Бартомеу.
Переговоры между представителями клуба и спортсмена должны быть продолжены в скорейшее время.
Ранее сообщалось, что английский клуб «Манчестер Сити» готов отдать «Барселоне» за футболиста нескольких ведущих игроков с доплатой в 100 миллионов евро.
По данным прессы, Лионель Месси изъявил желание воспользоваться пунктом своего контракта, который говорит о возможности выхода из команды в одностороннем порядке в конце любого сезона.
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Футбол , Прочее , Хорхе Месси , Лионель Месси
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