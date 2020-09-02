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Комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей 

Sport24 и ещё 20 2 часа назад
Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
Фото: РИА Новости
Владелец «Спартака» Леонид Федун был оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам заседания Комитета по этике РФС. Об этом сообщает «РБ-Спорт». Также функционеру вынесли замечание. Согласно регламенту, это максимальное наказание.
На заседании комитета по этике были рассмотрены слова Леонида Федуна, который ранее резко высказался о судействе в российском футболе. В частности, он заявил, что не хочет участвовать в этой клоунаде и готов снять «Спартак» с чемпионата, если ошибки будут продолжаться.
О возможном снятии команды Леонид Федун заявил после матча 1-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Тогда в ворота москвичей назначили два пенальти.
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Футбол , Леонид Федун , Спартак , РФС
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