Федун оштрафован на 200 тыс. рублей

Владелец «Спартака» Леонид Федун был оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам заседания Комитета по этике РФС . Об этом сообщает «РБ-Спорт». Также функционеру вынесли замечание. Согласно регламенту, это максимальное наказание.

На заседании комитета по этике были рассмотрены слова Леонида Федуна, который ранее резко высказался о судействе в российском футболе. В частности, он заявил, что не хочет участвовать в этой клоунаде и готов снять «Спартак» с чемпионата, если ошибки будут продолжаться.

О возможном снятии команды Леонид Федун заявил после матча 1-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Тогда в ворота москвичей назначили два пенальти.