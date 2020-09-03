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Футболист ЦСКА Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе 

ТАСС и ещё 22 1 час назад
Назван лучший игрок РПЛ в августе
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что за игрока единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.
Кучаев в шести матчах сезона-2020/21 отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.
Автором лучшего гола августа признан полузащитник армейцев Никола Влашич, отличившийся в гостевой игре против санкт-петербургского "Зенита" (1:2).
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Футбол , РПЛ , Никола Влашич , Константин Кучаев , Зенит , ЦСКА
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