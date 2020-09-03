Назван лучший игрок РПЛ в августе

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Отмечается, что за игрока единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.

Кучаев в шести матчах сезона-2020/21 отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.