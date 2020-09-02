«Величайшее предательство»: Месси уходит за €700 млн

«Манчестер Сити» согласовал с Лионелем Месси пятилетний контракт на 700 млн евро, причем часть доходов аргентинец может получить в виде акций компании City Football Group, которой принадлежат девять футбольных клубов по всему миру. На этом фоне отец и агент игрока Хорхе Месси проводит встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу, который пытается уговорить игрока продлить контракт до 2022 года, а СМИ сообщают, что в борьбу за нападающего включился «Ювентус» с одобрения самого Криштиану Роналду.

Месси согласовал контракт с англичанами

Не далее как вчера каталонское издание Mundo Deportivo сообщило, что «Манчестер Сити» не готов платить серьезную сумму за трансфер Лионеля Месси, из-за чего главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола даже посоветовал 33-летнему футболисту оставить свои попытки сбежать из клуба и завершить карьеру там.

Однако, судя по всему, англичане все еще надеются, что юристы звездного нападающего или его отец и по совместительству агент Хорхе Месси смогут убедить клуб отпустить игрока бесплатно, либо хотя бы не за такую космическую сумму, которая прописана в контракте (700 млн евро). И на этот случай «горожане» продолжают вести переговоры с аргентинцем и даже согласовали с ним личный контракт.

Как сообщает британское издание Daily Record,

Месси устроило предложенное ему пятилетнее соглашение с общей суммой заработка 700 млн евро, включая подписной бонус. Также нападающий согласился с тем, что проведет первые три года в «Манчестер Сити», а следующие два — в клубе МЛС «Нью-Йорк Сити», который принадлежит тем же владельцам.

При этом отмечается, что дата отъезда Месси в США не является четкой и в случае успешного выступления в Английской премьер-лиге (АПЛ) может быть перенесена.

Также источники, имеющие отношение к переговорам, утверждают, что владельцы «горожан» предложили Месси долю в своей компании — City Football Group, которая владеет, помимо «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити», еще семью клубами — «Жироной» (Испания), «Ломмелом» (Бельгия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), и «Сычуань Цзюню» (Китай).

Акции City Football Group могли бы покрыть часть заработка Месси по пятилетнему контракту, однако нападающий в данный момент сомневается насчет такого способа получения доходов.

Долю в компании надо еще правильно оценить с точки зрения стоимости, и с этим возникли проблемы, так что аргентинец вполне может предпочесть вознаграждение в денежном эквиваленте. Так или иначе, главное для «горожан» то, что у нападающего нет никаких вопросов по итоговой сумме и обязательству отправиться в МЛС для завершения карьеры.

«Месси считает, что Гвардиола позволял ему показывать свой лучший футбол, и хочет повторить этот опыт», — утверждает источник из окружения шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Отец Месси прибыл для встречи с президентом «Барсы»

Отец и агент футболиста Хорхе Месси этим утром приземлился в аэропорту Барселоны и в ближайшие часы проведет переговоры с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу. Главной целью Месси-старшего является убедить клуб отпустить сына бесплатно или за не очень большую сумму, чтобы «Сити» смог воплотить в жизнь все свои амбициозные планы стоимостью в 700 млн евро.

Позиция Бартомеу диаметрально противоположна — даже обсуждать возможную сумму трансфера он не собирается, а единственное, что будет предложено аргентинцу, так это продление контракта до чемпионата мира — 2022 в Катаре.

При этом президент сине-гранатовых будет настаивать на том, чтобы в новом договоре отсутствовал пункт о возможности одностороннего разрыва контракта со стороны игрока без какой-либо компенсации после завершения каждого сезона.

«Ювентус» хочет объединить Роналду и Месси

В гонку за аргентинца неожиданно включился «Ювентус». После успешного соблазнения Криштиану Роналду, прервавшего свою великолепную полосу в мадридском «Реале» ради нового вызова в Италии, «бьянконери» поверили в себя и готовы замахнуться даже на такую авантюру, как объединение в одной команде двух самых звездных игроков мира.

По информации El Larguero, «Ювентус» начал прорабатывать возможные варианты покупки Месси, так что в ближайшем будущем мы можем услышать о новом повороте в этой трансферной саге.

Утверждается также, что Роналду совсем не против и даже одобрил эти попытки, поскольку заинтересован в совместной игре с аргентинцем.

«Величайшее предательство в истории»

Пока богатые клубы примериваются к возможности выкупить Месси из «Барсы», в Испании продолжают сокрушаться по поводу вероятной потери. Так, известный журналист Эду Агирре в прямом эфире программы El Chiringuito заявил, что легендарная «десятка» совершает «величайшее предательство в истории футбола».

«Ситуации с уходом Роналду и Месси сильно различаются. Одно дело, когда ты уходишь на победной волне, и совсем другое — после поражений. Например, «Ювентус» однажды был отправлен во второй дивизион, но Джанлуиджи Буффон остался в команде. Месси же сбегает с тонущего корабля, хотя сейчас как раз время сказать: «Я остаюсь». На мой взгляд, Лео совершает самое большое предательство в истории футбола, и фанаты «Барселоны» такого не заслуживают.

И не надо говорить, что Месси устал. От чего он устал? От огромной зарплаты, ради которой клуб взял кредит? От того, что из команды могут выгнать 80-миллионного Златана Ибрагимовича, потому что он не понравился Лео?